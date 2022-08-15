Общество 15.08.2022 в 10:19

В Бурятии зарплатные ожидания на 22% ниже среднероссийских

При этом зарплаты работодателей ДФО на 15% выше среднего предложения по стране

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Текст: Номер один
В Бурятии зарплатные ожидания на 22% ниже среднероссийских
В июле 2022 года 14 тысяч жителей Бурятии опубликовали свои резюме на hh.ru. Средняя ожидаемая зарплата соискателей региона – 43 тысяч рублей, это на 22% ниже, чем по стране в целом, сообщает служба исследований hh.ru.

Она проанализировала более 124 тысячи резюме дальневосточных соискателей, размещенных июле 2022, чтобы выяснить, как изменились зарплатные ожидания жителей регионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стало известно, что средняя зарплата, на которую претендуют соискатели из Бурятии с июля 2021 года выросла на 1,5 тысячи рублей.

По сравнению с июлем 2021 зарплатные ожидания жителей региона стали выше на 1,5 тысячи рублей. При этом предложение работодателей в целом по региону выросло на 2,9 тысячи, и составило в 2022 году – 53 тысячи рублей.

В рейтинге регионов ДФО по зарплатным ожиданиям кандидатов Бурятия занимает последнее, одиннадцатое место. В тройке лидеров оказались Чукотка, Сахалинская и Магаданская области.

Средняя ожидаемая заработная плата соискателей Дальневосточного федерального округа в июле составила 56 тысяч рублей, что выше общероссийских показателей на 1%. При этом зарплаты работодателей ДФО на 15% выше среднего предложения по стране.

Фото: «Номер один»
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рынок труда зарплата ожидания

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