Общество 17.08.2022 в 10:58

Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки

Рассказываем условия получения государственной поддержки
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Текст: Номер один
Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
«Можно ли выкупить долю в квартире у сестры или мамы на детские ипотечные, которые положены за рождение третьего ребенка?»
Тумэн, Улан-Удэ

Условия получения государственной поддержки в виде выплат в размере до 450 000 руб. на погашение задолженности по ипотечному кредиту: 

- третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года;
- у семьи уже есть действующий ипотечный кредит, подписанный до 1 июля 2023 года.

Выплату можно получить на погашение ипотечного кредита, выданного на следующие цели:

- покупка жилья в строящемся доме или новостройке;
- покупка готового жилья у физического лица (вторичка);
- приобретение или строительство частного дома;
- покупка земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или для ведения садоводства (получить выплату можно после завершения строительства и регистрации дома);
- покупка недостроенного объекта ИЖС;
- приобретение жилья в рамках льготных региональных программ;
- получение последней доли в праве общей собственности на помещение, если в результате заемщик становится собственником всего объекта. Например, заемщик уже имел ½ доли жилого помещения и с помощью ипотечного кредита выкупил жилое помещение полностью.

Важно! Документы на выплату можно подать только после оформления ипотеки, когда в собственности будет целый объект недвижимости.


Отказ в получении выплаты могут получить родители, которые были лишены родительских прав или которым отменили усыновление. Одна семья не может получить выплату дважды по одному и тому же кредиту, даже если со времени получения господдержки прошло много времени или были рождены еще дети. Нельзя обналичить средства нельзя, расчет только безналичный. Вся сумма перечисляется со счета АО ДОМ.РФ на счет банка, который выдал кредит. Если долг меньше 450 тыс. рублей, выплата будет равняться сумме долга (тоже по безналичному расчету).

Для получения выплаты необходимо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов.
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