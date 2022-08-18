Как выписать незнакомого человека из квартиры?

Выписать из жилья, находящегося в частной собственности, зарегистрированных граждан без их согласия (по решению суда) можно на основании ст. 292, 209 и 288 ГК РФ. Сделать это может только собственник.- органами регистрационного учёта – если человек выселяется и выписывается добровольно;- судом – в случае признания гражданина утратившим право пользования жилым помещением.Собственнику необходимо составить иск о принудительном снятии гражданина с регистрационного учета в квартире (доме), приведя веские доводы необходимости данной процедуры.- развод собственника с зарегистрированным гражданином;- неуплата коммунальных платежей;- нарушение порядка в квартире (доме);- разгром и дебош в квартире (доме);- человек вписан по подложным документам или прописка фиктивная;- человек не проживает в квартире (доме).Иск подается в районный суд по месту нахождения квартиры (дома). Вступившее в законную силу решение суда предоставляется в отделение УФМС («паспортный стол») по месту нахождения квартиры (дома).- владельцев минимальных долей для фиктивной прописки;- граждан, проживающих в доме по завещательному отказу, хотя и не являющихся владельцами жилплощади;- граждан, отказавшихся от приватизации (если они там не проживают, собственник сможет выписать зарегистрированных при условии документальных доказательств фактического пребывания по другому адресу);- бывших супругов, если в брачном контракте есть соответствующий пункт;- несовершеннолетних, вынужденных проживать временно в детском доме, но сохранивших право на прописку в родительском жилье.