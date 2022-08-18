Общество 18.08.2022 в 11:02

Как выписать незнакомого человека из квартиры?

Можно ли заняться этим вопросом родственникам собственника?
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Текст: Номер один
Как выписать незнакомого человека из квартиры?
Вопрос: «Как можно выписать постороннего человека из дома, который ему не принадлежит? Мы купили дом и даже не знали, что кто-то прописан. Дом оформлен на супруга, но он находится в затяжной командировке. Могу ли я как жена подать в суд?»
Александра, Улан-Удэ

Выписать из жилья, находящегося в частной собственности, зарегистрированных граждан без их согласия (по решению суда) можно на основании ст. 292, 209 и 288 ГК РФ. Сделать это может только собственник.

Снятие граждан с регистрационного учёта производится двумя способами: 

- органами регистрационного учёта – если человек выселяется и выписывается добровольно;
- судом – в случае признания гражданина утратившим право пользования жилым помещением.

Собственнику необходимо составить иск о принудительном снятии гражданина с регистрационного учета в квартире (доме), приведя веские доводы необходимости данной процедуры. 

Причинами выписки могут быть:

- развод собственника с зарегистрированным гражданином;
- неуплата коммунальных платежей;
- нарушение порядка в квартире (доме);
- разгром и дебош в квартире (доме);
- человек вписан по подложным документам или прописка фиктивная;
- человек не проживает в квартире (доме).

Иск подается в районный суд по месту нахождения квартиры (дома). Вступившее в законную силу решение суда предоставляется в отделение УФМС («паспортный стол») по месту нахождения квартиры (дома). 

Нельзя выписать через суд:

- владельцев минимальных долей для фиктивной прописки;
- граждан, проживающих в доме по завещательному отказу, хотя и не являющихся владельцами жилплощади;
 - граждан, отказавшихся от приватизации (если они там не проживают, собственник сможет выписать зарегистрированных при условии документальных доказательств фактического пребывания по другому адресу);
- бывших супругов, если в брачном контракте есть соответствующий пункт;
- несовершеннолетних, вынужденных проживать временно в детском доме, но сохранивших право на прописку в родительском жилье. 
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