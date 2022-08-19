Пособие на детей от 8 до 17 лет

Основными условиями для получения новой выплаты на детей от 8 до 17 лет с 1 мая 2022 года являются:- у ребенка есть гражданство РФ и он живет в России;- ребенку уже исполнилось 8 лет, но еще не исполнилось 17 лет;- заявление подает один из родителей или законный представитель с гражданством РФ и постоянным проживанием в России;- среднедушевой доход семьи не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения;- имущество семьи не более установленного перечня;- взрослые члены семьи в расчетном периоде имели доход или уважительную причину его отсутствия.Если родитель, который подал заявление на выплату пособия, официально не трудоустроен на момент подачи заявления и не имел официального дохода за 2021 год, то это является причиной для отказа на выплату данного пособия. Но подать заявление на выплату данного пособия может и другой родитель, даже если дети с ним не проживают. При этом необходимо помнить, что при подаче заявления другим родителем, будут учитываться доходы всех членов его новой семьи.