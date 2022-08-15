Общество 15.08.2022 в 11:07

В Бурятии определят лучшего пахаря и продемонстрируют поле конопли

Мастера обработки пашни соберутся в Бичурском районе
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии определят лучшего пахаря и продемонстрируют поле конопли
pixabay.com
В республике пройдет "День поля". Это мероприятие будет организовано недалеко от села Бичура и станет уже третьим по счету. Оно призвано популяризировать сельские профессии и стимулировать обмен опытом.

Для пахарей выделят специальные земельные участки. Они должны будут их вспахать и при этом соблюсти необходимые требования. Результаты их работы оценит специальная комиссия -  во внимание будут принимать время, за которое пахарь провел работу, глубину вспашки и ряд других критериев. Число участников - 21. Все они из разных районов республики. На конкурсе есть призовой фонд, так что лучшие будут вознаграждены за свое мастерство.

Состязание пахарей - только одно из мероприятий "Дня поля". Также запланирована выставка сельхозживотных - КРС, лошадей (в т. ч. спортивного направления) и овец. Участники "Дня поля" ознакомятся с демонстрационными посевами разных сельхозкультур. В т. ч. им покажут поля рапса и технической конопли, первые попытки промышленного выращивания которой предпринимаются в Бурятии. Напомним, из первых конопляных урожаев было получено хорошее конопляное масло. Участникам расскажут об этом.

Всех заинтересует выставка техники. Кстати, представят новый для республики плуг. Представят удобрения, семена, средства защиты растений и т. д. Намечена выставка сельских поселений, а также совещание, посвященное эффективным сельскохозяйственным технологиям и их внедрению. Мероприятие пройдет 18 августа. Из села Бичура будет организован подвоз.
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