В Улан-Удэ задержали подозреваемую в краже денег из кассы магазина

Кнопка тревожной сигнализации сработала в одном из супермаркетов Советского района Улан-Удэ. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, которая украла из кассы магазина 16 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Сотрудники супермаркета рассказали росгвардейцам, что подозреваемая воспользовалась моментом и путем свободного доступа прошла к кассе, открыла ее и похитила деньги. Момент кражи увидела кассир и нажала кнопку тревожной сигнализации.Задержанную 32-летнюю женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Фото: Росгвардия