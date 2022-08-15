Общество 15.08.2022 в 11:32

В Бурятии желающим покажут, как делать традиционную молочную водку

Республика организует второй "Праздник молока"
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии желающим покажут, как делать традиционную молочную водку
pixabay.com
В Бурятии вслед за недавним "рыбным" праздником на берегу Байкала, проведут мероприятие, посвященное молоку. Это традиционный вид пищи ценится у всех народов, проживающих в республике, а у бурят может считаться даже сакральным, используемым в религиозных обрядах. Таких событийных мероприятий будет несколько - их проведение поддержано субсидиями из бюджета.

Праздник состоится в селе Баянгол Баргузинского района 19 и 20 августа. Первый день будет деловым - пройдет встреча участников туристической отрасли. А второй день заинтересует и простых жителей республики.

Желающие смогут попробовать вручную взбить масло, как это делали на протяжении веков, до изобретения электрических приспособлений. Будет представлен древний алкогольный напиток кочевников по традиционному рецепту - архи (тарасун). То есть молочная водка (не путать с самогоном). Интересующиеся узнают, что можно сделать из творога. Состоятся мастер-классы по изготовлению сыра, варке саламата, приготовлению пенок и т. д. Участвуют два музея со своей экспозицией.

Пройдет ярмарка продукции ремесленников, намечена спортивная программа, а также хороший концерт с участием местных талантов и известных исполнителей из Улан-Удэ. Ламы проведут посвящение белой пищи. 

Баянгол находится примерно в 350 км от столицы республики. Те, кто приедут на "Праздник молока", смогут остановиться в санатории или же разбить свои палатки. Зону для палаточного городка организаторы уже определили.
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