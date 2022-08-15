Общество 15.08.2022 в 11:37

В Бурятии открыта «горячая линия» для тех, кто собирает детей в школу

Они могут задавать вопросы по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей

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Текст: Номер один
В Бурятии открыта «горячая линия» для тех, кто собирает детей в школу
В Бурятии в республиканском управлении Роспотребнадзора сегодня открыта Всероссийская «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей, сообщили в пресс-службе управления.

В рамках проведения тематической «горячей линии» специалисты управления ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, дадут пояснения к действующим нормативным требованиям к категории товаров, предназначенных для детей и подростков.

Желающие могут получить ответы на интересующие их вопросы по телефонам «горячей линии»:

- 8 (3012) 41-25-74 (доб. 213, 223),
- 8 (3012) 37-15-30
в рабочие дни с 08.30 до 17.30.

Работа «горячей линии» продлится до 26 августа 2022 г.

Фото: unsplash.com
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