В Бурятии открыта «горячая линия» для тех, кто собирает детей в школу

В Бурятии в республиканском управлении Роспотребнадзора сегодня открыта Всероссийская «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей, сообщили в пресс-службе управления.В рамках проведения тематической «горячей линии» специалисты управления ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, дадут пояснения к действующим нормативным требованиям к категории товаров, предназначенных для детей и подростков.Желающие могут получить ответы на интересующие их вопросы по телефонам «горячей линии»:Работа «горячей линии» продлится до 26 августа 2022 г.Фото: unsplash.com