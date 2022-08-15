В школах Улан-Удэ будут регулярно поднимать флаг России

В столице Бурятии разрабатывается порядок, который определит, как в улан-удэнских школах надо проводить процедуру торжественного поднятия официального флага России. Предполагается, что поднятие государственного флага будет проводиться в понедельник, а в пятницу будут проводить торжественный спуск флага. Разрабатываемый порядок установит, кто будет поднимать, спускать флаг, где организовывать церемонию и т. д.Очевидно, аналогичная работа проводится и в сельских районах республики. Внедрение новой формы поддержания патриотизма среди подрастающего поколения, видимо, связано с тем, что нынешний его уровень власти сочли недостаточным.Как отметили в улан-удэнском комитете по образованию, все школы уже обеспечена флагштоками. Они переносные. Если церемонии, связанные с флагом страны, будут проводиться на площадке для линеек перед школами, флагшток установят на ней. Если все организовываться будет на школьном стадионе, то установят там.Тему поднятия флага намерены рассмотреть на предстоящей августовской конференции учителей г. Улан-Удэ.Отметим, что в школах теперь также появятся ставки советников по воспитанию.Советник по воспитанию возьмет на себя взаимодействие школы с внешними учреждениями наподобие ДОСААФ и др. По большому счету, он будет занят развитием среди учеников патриотического направления. Должность замдиректора по воспитательной работе при этом не отменяется.