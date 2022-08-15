Общество 15.08.2022 в 12:23

В Монголии прошел фестиваль «Кочевник-2022»

В нем  приняли участие более 1200 носителей кочевого наследия из девяти районов столицы страны и 21 аймака
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В Монголии прошел фестиваль «Кочевник-2022»
В Монголии с 12 по 14 августа на территории национального парка Тэрэлж-Горхи прошёл фестиваль нематериального культурного наследия «Кочевник-2022» (Нүүдэлчин-2022). Как отметили организаторы, в нем приняли участие 1227 носителей наследия из 9 районов столицы и 21 аймака, а посетили более 1200 иностранных и монгольских туристов, сообщает МОНЦАМЭ.

Во время фестиваля посетители могли кататься в повозках на лошадях, волах и яках и посмотерть на традиционные методы изготовления войлока и других бытовых принадлежностей кочевников. Этот фестиваль направлен на сохранение экологически чистой среды и придает особое значение образу жизни кочевников, которые уделяли особое значение защите окружающей среды.

Вице-премьер С.Амарсайхан выступая на церемонии закрытия фестиваля отметил: «Мы, монголы, должны защитить нашу коренную кочевую культуру, а также признать и унаследовать наследие этнических групп. И это наша первоочередная задача».

Во время фестиваля награждены носители наследия, которые вносят ценный вклад в сохранение и защиту нематериального культурного наследия, передачу его следующему поколению, развитие талантов и популяризацию. Среди них самым старшим был 90-летний наследник Б.Дашзэвэг из сомона Нарийнтээл аймака Увурхангай, а самым молодым – двухлетний Б.Гунжмурун из аймака Хубсугул.

Фото: montsame.mn
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