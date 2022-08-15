В Бурятии за 5 лет финансовую поддержку получили 47 инновационных предприятий промышленности

«В республике создано 4 центра молодежного инновационного творчества, услугами которых пользуются каждый год около 5000 человек, ими разработано более 100 проектов, в том числе для крупных промышленных предприятий республики. Например, ЦМИТ «Технолаб» изготавливает детали для Улан-Удэнского авиационного завода. Получили государственную поддержку в виде субсидий, грантов и успешно реализуют проекты в сфере производства такие инновационные предприятия как: МИП «Эком» (выделка кожевенно-мехового сырья), МИП «БайкалЭкоПродукт» (переработка растительного сырья), МИП «Бифивит» (производство концентрированных заквасок), МИП «БНЦП» (производство композитных материалов) и другие» - рассказал Алексей Оловянников, врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Минпромторг Бурятии продолжает поддерживать научно-техническую и инновационную деятельности. За 5 лет финансовую поддержку получили 47 инновационных предприятий промышленности на сумму 203,6 млн. руб. Более 20 инновационных предприятий получили имущественную поддержку в Республиканском Бизнес-инкубаторе и Промышленном парке Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.Дополнительным импульсом развития инновационной деятельности стало открытие в 2017 году регионального представительства Фонда содействия инновациям. За 5 лет работы по различным программам Фонда для 53 инновационных проектов привлечено 104,5 млн. рублей. Благодаря грантовой поддержке Фонда 3 компании республики: ООО «ДРД» (разработка и внедрение диагностических устройств - экспресс гемотестов, основанных на инновационных био- и IT- технологиях), ООО «Салют Орто» (центр протезирования и ортопедии), ООО «Биэйр системы» (оборудование для очистки воды) получили статус резидента Фонда Сколково. 2 инновационных предприятия: ООО «Биэйр системы» и ООО «Сибдиджитал» (цифровизация бизнес-процессов в организациях и разработка корпоративных приложений) включены в реестр проектов Национальной технологической инициативы.