Общество 15.08.2022 в 12:41

Октябрьский район Улан-Удэ частично лишится холодной воды на сутки

В столице Бурятии на магистральном водоводе заменят старую запорную арматуру

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Октябрьский район Улан-Удэ частично лишится холодной воды на сутки
В Улан-Удэ 18 августа с 20:00 на сутки частично будет отключено холодное водоснабжение у жителей Октябрьского района. Специалисты МУП «Водоканал» будут менять на магистральном водоводе старую запорную арматуру диаметром 800 мм. Ее не меняли с момента строительства водовода – с 1986 года, сообщили в городской администрации.

«Новая запорная арматура, в случае каких-либо внештатных ситуаций на водоводе, особенно в зимний период, позволит оперативно выполнить переключение на сетях водоснабжения. Это обеспечит бесперебойную подачу холодного водоснабжения для жителей всего Октябрьского района», – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Для выполнения работ будут задействованы три аварийно-ремонтные бригады и пять единиц спецтехники.

Подвоз воды будет организован. Подробная информация по маршруту автоцистерн будет сообщена дополнительно.

На замену запорной арматуры из средств городского «Водоканала» было выделено около 800 тыс рублей.

Отметим, водовод обеспечивает водоснабжением 100-е микрорайоны, мкрн Энергетик, Горький, Новая Комушка, Таежный, Южлаг, 140А квартал, 140Б квартал, 146 квартал, частный сектор Спиртзаводской трассы, СНТ «Багульник», крупную котельную «Юго-Западная» и четыре малые котельные.

Фото: администрация Улан-Удэ
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