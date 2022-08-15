Общество 15.08.2022 в 13:23

В Улан-Удэ горожанин обокрал гараж знакомой на 250 тыс рублей

А продал украденное за 2,5 тыс рублей, которые пропил
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ горожанин обокрал гараж знакомой на 250 тыс рублей
В Улан-Удэ еще 19 мая в полицию Железнодорожного района обратилась 51-летняя горожанка. Женщина рассказала, что неизвестный похитил из её гаража имущество: два двигателя от иномарок, кузовные детали, автозапчасти и колесные диски. Общий ущерб от действий похитителя составил около 250 тысяч рублей, сообщили в МВД Бурятии.
.
Длительное время преступление оставалось нераскрытым, но работа по его раскрытию не прекращалась. В ходе расследования оперативники установили, что к исчезновению имущества причастен 37-летний мужчина. Задержанный рассказал, что в майские дни он, случайно оказавшись дома у потерпевшей, распивал алкоголь в компании малознакомых горожан. Застолье продолжалось несколько дней. Когда в мае женщина уехала за пределы города по делам, он взял ключи от гаража и вынес имущество, часть из которого сдал в один из пунктов приема металла, а часть продал по заниженной цене незнакомым людям. Всего мужчина выручил около 2,5 тысяч рублей, которые потратил на алкоголь.

Известно, что ранее подозреваемый был судим за имущественные преступления. В настоящее время не работает, перебиваясь случайными заработками. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.

Фото: unsplash.com
Теги
кража гараж раскрытие

Все новости

В Улан-Удэ горожанин обокрал гараж знакомой на 250 тыс рублей
15.08.2022 в 13:23
Игорь Шутенков проверил ремонт дороги по улице Терешковой
15.08.2022 в 12:51
Октябрьский район Улан-Удэ частично лишится холодной воды на сутки
15.08.2022 в 12:41
В Бурятии за 5 лет финансовую поддержку получили 47 инновационных предприятий промышленности
15.08.2022 в 12:36
В Монголии прошел фестиваль «Кочевник-2022»
15.08.2022 в 12:23
В школах Улан-Удэ будут регулярно поднимать флаг России
15.08.2022 в 12:12
В Бурятии открыта «горячая линия» для тех, кто собирает детей в школу
15.08.2022 в 11:37
В Бурятии желающим покажут, как делать традиционную молочную водку
15.08.2022 в 11:32
В Улан-Удэ задержали подозреваемую в краже денег из кассы магазина
15.08.2022 в 11:16
В Бурятии определят лучшего пахаря и продемонстрируют поле конопли
15.08.2022 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 августа

Читайте также
Игорь Шутенков проверил ремонт дороги по улице Терешковой
В настоящий момент дорожное полотно отремонтировано на 70 процентов
15.08.2022 в 12:51
Октябрьский район Улан-Удэ частично лишится холодной воды на сутки
В столице Бурятии на магистральном водоводе заменят старую запорную арматуру

15.08.2022 в 12:41
В Бурятии за 5 лет финансовую поддержку получили 47 инновационных предприятий промышленности
Минпромторг продолжает поддерживать научно-техническую и инновационную деятельности
15.08.2022 в 12:36
В Монголии прошел фестиваль «Кочевник-2022»
В нем  приняли участие более 1200 носителей кочевого наследия из девяти районов столицы страны и 21 аймака
15.08.2022 в 12:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru