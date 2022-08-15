В Улан-Удэ горожанин обокрал гараж знакомой на 250 тыс рублей

В Улан-Удэ еще 19 мая в полицию Железнодорожного района обратилась 51-летняя горожанка. Женщина рассказала, что неизвестный похитил из её гаража имущество: два двигателя от иномарок, кузовные детали, автозапчасти и колесные диски. Общий ущерб от действий похитителя составил около 250 тысяч рублей, сообщили в МВД Бурятии.Длительное время преступление оставалось нераскрытым, но работа по его раскрытию не прекращалась. В ходе расследования оперативники установили, что к исчезновению имущества причастен 37-летний мужчина. Задержанный рассказал, что в майские дни он, случайно оказавшись дома у потерпевшей, распивал алкоголь в компании малознакомых горожан. Застолье продолжалось несколько дней. Когда в мае женщина уехала за пределы города по делам, он взял ключи от гаража и вынес имущество, часть из которого сдал в один из пунктов приема металла, а часть продал по заниженной цене незнакомым людям. Всего мужчина выручил около 2,5 тысяч рублей, которые потратил на алкоголь.Известно, что ранее подозреваемый был судим за имущественные преступления. В настоящее время не работает, перебиваясь случайными заработками. В отношении горожанина возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.Фото: unsplash.com