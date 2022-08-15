Жители Бурятии добавили скорости своим смартфонам этим летом

Чаще других опцию, которая увеличивает скорость в смартфоне до 50%, подключают в Улан-Удэ.В марте этого года МегаФон стал первым оператором, предоставившим возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть, услуга pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети.Точечное перераспределение трафика позволяет владельцам смартфонов с подключенной опцией активно использовать стриминговые сервисы в лучшем разрешении, скачивать любой «тяжелый» контент, раздавать интернет на несколько устройств и даже участвовать в кибертурнирах.В июле каждый пользователь услуги в Республике Бурятия в среднем использовал порядка 52 ГБ мобильного трафика, что значительно выше привычного потребления большинства жителей региона. Абсолютный рекордсмен загрузил более 178 ГБ данных на своем смартфоне.Мужчины ускоряют интернет в смартфоне в 3 раза чаще женщин. Любители скоростной загрузки из Бурятии предпочитают использовать модели брендов Apple, Samsung и Huawei. Дополнительно активируют передачу данных в основном пользователи «МегаТарифа» из линейки #БезПереплат, а также по умолчанию услуга бесплатно включена в тарифные планы «Максимум», VIP и «Премиум».«Сегодня при выборе оператора, пользователи, в первую очередь, обращают внимание на скорость мобильного интернета. Поэтому МегаФон не только развивает инфраструктуру связи: модернизирует существующее оборудование, строит новые базовые станции, – но и дополняет полезными функциями тарифные линейки. Благодаря применению системного ситуативного управления загрузкой сети и других современных технологий, пользователи из Республики Бурятия могут ускорять передачу данных с помощью дополнительной опции pre-5G», – комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.