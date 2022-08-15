В Бурятии комиссия по ЧС просит выделить 1,6 млн руб минобразованию республики

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии будет ходатайствовать перед правительством республики Бурятия о выделении министерству образования и науки 1,6 млн руб на проведение ремонта аварийного участка теплотрассы Бурятского республиканского индустриального техникума.Как напомнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, с 25 по 28 мая ТГК-14 проводила плановые испытания тепловых сетей, принадлежащих техникуму. В ходе проведения испытаний произошел прорыв теплотрассы. Магистраль на протяжении 220 метров отключена от теплоснабжения. Без ремонтных работ дальнейшая эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры невозможна.«До отопительного сезона осталось не так много времени, поэтому теплотрассу необходимо отремонтировать в кратчайшие сроки»,- сказал вице-премьер правительства Бурятии Петр Мордовской, который провел сегодня заседание КЧС.Фото: минстрой Бурятии