Общество 15.08.2022 в 15:26

Соцсеть «Вконтакте» раскрасит Улан-Удэ в цвета флага РФ

Граффити появятся на улицах к 22 августа – Дню российского флага
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Текст: Петр Санжиев
Соцсеть «Вконтакте» раскрасит Улан-Удэ в цвета флага РФ
Улан-Удэ попал в список 17 городов страны, где «Вконтакте» проведет патриотическую акцию – создание тематических граффити с использованием цветов российского флага.

В городе уже подобрано более десяти площадок, где можно будет разместить такие произведения стрит-арта. В Железнодорожном районе – два участка. В Советском – пять. В Октябрьском – пять мест.

Среди выбранных точек – подпорная стена развязки ул. Бабушкина – ул. Трубачеева, часть стены пешеходного перехода под Богатырским мостом, часть подпорной стены стадиона «Юность» на ул. Жердева, трансформаторная подстанция близ дома по ул. Борсоева, 15 и др.



Общее количество триколорных граффити будет минимум десять. Эскизы уже согласованы муниципальными властями.

«В эскизах, в цветах российского флага, показаны красота и самобытность Бурятии и Улан-Удэ. Считаем, что незатейливые сюжеты, пронизанные любовью к родному краю, привнесут новые краски на наши улицы и будут по душе горожанам», - говорит Даши Анчиров, начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительства администрации Улан-Удэ.

«Вконтакте» предоставила восемь эскизов, а остальные – местные.

Работа непосредственно на улицах начнется 20 августа. Краска уже есть – предоставлена социальной сетью. Это долговечные акриловые краски, которые должны продержаться под воздействием неблагоприятных погодных условий лет пять-шесть.

Фото: администрация Улан-Удэ
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