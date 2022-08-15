Общество 15.08.2022 в 15:36

Бурятская таможня выявила неуплату более 300 тыс руб таможенных платежей за экспорт лесоматериалов

Лесоэкспортер задекларировал брус как изделия из древесины хвойных пород
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Бурятская таможня выявила неуплату более 300 тыс руб таможенных платежей за экспорт лесоматериалов
Более 300 тысяч рублей не заплатил в бюджет лесоэкспортер.  Пытаясь уйти от уплаты таможенных платежей, он задекларировал  брус как изделия из древесины хвойных пород. Бурятские таможенники выявили правонарушение, сообщили в пресс-службе таможни.

Вагоны с лесоматериалом  из лиственницы сибирской  прибыли в ЖДПП Наушки. Сотрудники  таможенного поста, расположенного в пункте пропуска, в ходе  таможенного досмотра и по результатам экспертизы установили, что вся партия экспортируемого бруса  - 29 кубометров  - грубообработанные лесоматериалы.

Как рассказал начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Сергей Гробов, сведения о свойствах товара, которые декларант указывает в декларации, влияют на его классификацию и могут служить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин. Изделия из древесины не облагаются таможенной пошлиной. Указав недостоверные сведения о товаре, декларант пытался уйти от уплаты 303 тысяч рублей таможенных пошлин.

Товар изъят. За недостоверное декларирование товара таможенный пост ЖДПП Наушки в отношении предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф - до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин с конфискацией товара – предмета административного правонарушения.

Фото: Бурятская таможня


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