Бурятская таможня выявила неуплату более 300 тыс руб таможенных платежей за экспорт лесоматериалов

Более 300 тысяч рублей не заплатил в бюджет лесоэкспортер. Пытаясь уйти от уплаты таможенных платежей, он задекларировал брус как изделия из древесины хвойных пород. Бурятские таможенники выявили правонарушение, сообщили в пресс-службе таможни.Вагоны с лесоматериалом из лиственницы сибирской прибыли в ЖДПП Наушки. Сотрудники таможенного поста, расположенного в пункте пропуска, в ходе таможенного досмотра и по результатам экспертизы установили, что вся партия экспортируемого бруса - 29 кубометров - грубообработанные лесоматериалы.Как рассказал начальник таможенного поста ЖДПП Наушки Сергей Гробов, сведения о свойствах товара, которые декларант указывает в декларации, влияют на его классификацию и могут служить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин. Изделия из древесины не облагаются таможенной пошлиной. Указав недостоверные сведения о товаре, декларант пытался уйти от уплаты 303 тысяч рублей таможенных пошлин.Товар изъят. За недостоверное декларирование товара таможенный пост ЖДПП Наушки в отношении предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 16.2 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф - до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин с конфискацией товара – предмета административного правонарушения.Фото: Бурятская таможня