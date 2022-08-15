Общество 15.08.2022 в 16:19

В Улан-Удэ не могут отремонтировать дороги на окраинах, чтобы запустить школьные автобусы

Сроки ликвидации проблемы неизвестны
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ не могут отремонтировать дороги на окраинах, чтобы запустить школьные автобусы
Если для ученика расстояние от дома до школы составляет более трех километров, то его должны подвозить. 
 
«У нас в городе при школах имеется 11 автобусов, которые осуществляют подвоз детей из отдаленных микрорайонов, из ДНТ/СНТ», - рассказала накануне начала нового учебного года Любовь Цепкова, заместитель председателя комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ. 
 
Также необходимость в подвозе может возникать в случаях, когда школа ушла на капремонт и учеников разбросали по другим учебным заведениям (т. е. расстояние от дома превысило три километра). 
 
На подвоз из городского бюджета выделяется около 13 млн рублей для 3196 школьников. Сейчас точную сумму будут досчитывать, т. к. прибывают дети из сельских районов. 
 
Помимо автобусов, которые есть при школах, работают коммерческие автобусы. 

«Родители могут заключить договор на транспортное средство – в городе есть фирма «Автомаяк», которая предоставляет лицензированные автобусы, имеющие право перевозить школьников. В 44-й школе большое количество детей перевозилось в 9-ю школу. Буквально пять лет 350 детей на автобусах «Автомаяка» довозились до школы №9»

- отмечает представительница комитета. 
 
Ситуация с подвозом постоянно меняется. Так, нынче «сорок четвертая» школа получила на правах оперативного управления здание по Толстихина, 2 «б», бывшее здание «восьмой» школы. Буквально недавно комитет по образованию подал ходатайство о дополнительном подвозе еще 51 школьника. Этот вопрос рассмотрят на сессии горсовета. 
 
500 детей из «сорок четвертой» школы уже подвозятся. Дополнительные 51 – это дети из ДНТ «Черемушки». 
 
Услуга подвоза детей есть по 23 школам г. Улан-Удэ.  
 
Увы, специализированные автобусы не могут охватить всех нуждающихся в подвозе школьников. По словам Любови Цепковой, такие автобусы ходят только по дорогам, которые находятся в подходящем состоянии, где им разрешает ездить ГИБДД. 
 
Если дорога в нормативном состоянии отсутствует, то родители школьника получают из бюджета компенсацию в размере 50 рублей в день. «Есть микрорайоны, к которым нет хорошей дороги», - признают в комитете. 
 
Это одна из самых негативных сторон жизни столицы республики – дорожная сеть до сих пор в таком состоянии, что полиция не везде разрешает запустить автобусы с детьми. Проблему не могут решить годами.

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