Общество 15.08.2022 в 16:34
В Улан-Удэ обнародовали предварительные итоги по записи в первый класс
В город постоянно переезжают дети из сельских районов
Текст: Петр Санжиев
За полмесяца до 1 сентября городские власти назвали число детей, которые уже записались в первый класс.
«Сейчас уже приняли 7,5 тысяч первоклассников. И процесс еще идет», - сообщили в муниципальном комитете по образованию.
В школы столицы республики по-прежнему постоянно записываются дети, которые переезжают со своими семьями из сел и небольших городков Бурятии.
Ежегодно во 2-11 классы прибавляются около тысячи таких переехавших учеников.
«Сейчас уже приняли 7,5 тысяч первоклассников. И процесс еще идет», - сообщили в муниципальном комитете по образованию.
В школы столицы республики по-прежнему постоянно записываются дети, которые переезжают со своими семьями из сел и небольших городков Бурятии.
Ежегодно во 2-11 классы прибавляются около тысячи таких переехавших учеников.
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