В Улан-Удэ обнародовали предварительные итоги по записи в первый класс

За полмесяца до 1 сентября городские власти назвали число детей, которые уже записались в первый класс.«Сейчас уже приняли 7,5 тысяч первоклассников. И процесс еще идет», - сообщили в муниципальном комитете по образованию.В школы столицы республики по-прежнему постоянно записываются дети, которые переезжают со своими семьями из сел и небольших городков Бурятии.Ежегодно во 2-11 классы прибавляются около тысячи таких переехавших учеников.