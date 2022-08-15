Общество 15.08.2022 в 17:05

В Улан-Удэ осуждены двое молодых горожан, убивших пенсионера

Они жестко избили пожилого человека из-за мелкой ссоры и бросили умирать на детской площадке
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В Улан-Удэ осуждены двое молодых горожан, убивших пенсионера
В Улан-Удэ суд вынес приговор двум молодым людям, 18 и 28 лет, признанным виновными в умышленном причинении пожилому местному жителю тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Одному из молодых людей назначено наказание в виде 9 лет, второму – 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что молодые люди трудились на производственной базе в микрорайоне «Матросова» Улан-Удэ. Они допоздна задержались на работе 15 апреля нынешнего года, поэтому не смогли уехать домой. Купили спиртное и принялись его употреблять на детской площадке возле жилых домов.

В этот момент к ним подошли пожилой мужчина со своей сожительницей. Познакомившись, они стали компанией распивать алкогольные напитки. Однако спустя некоторое время между ними из-за незначительного повода возникла ссора, в ходе которой парни жестоко избили пенсионера, нанесли ему множество ударов кулаками и ногами по голове и телу, после чего запугали его сожительницу.

Женщина убежала домой, а соучастники оставили потерпевшего в бессознательном состоянии на площадке и покинули место происшествия. От полученных повреждений мужчина вскоре скончался. Утром его тело обнаружили прохожие.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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