Общество 15.08.2022 в 17:31

В Улан-Удэ подрядчик во время ремонта дороги повредил живую изгородь

Безобразие устроено прямо под окнами МВД, что явно не облегчит участь дорожников
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ подрядчик во время ремонта дороги повредил живую изгородь
В Улан-Удэ подрядчику, повредившему зеленые насаждения во время ремонта дороги по пр. Победы специалистами Управления административного контроля направлено требование на явку для составления протокола по статьям 26.1, 33, 36.2 республиканского закона «Об административных правонарушениях», сообщили в городской администрации.

Если представитель подрядной организации не явится, то протокол составят заочно за нарушение сроков проведения работ по уборке территории, складирование строительных материалов в местах общего пользования и повреждение зеленых насаждений.

Во время ремонта дороги по пр. Победы подрядная организация складировала бетонные блоки прямо на кустарниках. Выездная проверка специалистов Управления административного контроля и городского лесничества зафиксировала факт повреждения корневой системы живой изгороди, а также складирование строительных материалов на протяжении 46 м зеленой зоны. Любопытно, что дорожники безобразничали прямо од окнами старого здания МВД республики, что явно не облегчит их участь. Ели компании выпишут штрафы как юрлицу, то их сумма может превысить 300 тыс рублей.

Согласно республиканскому закону «Об административных правонарушениях», размер штрафа по статье 33 «Нарушение сроков проведения работ по уборке территории» составляет на должностных лиц от 10 тыс до 15 тыс рублей, на юридических – от 60 тыс до 110 тыс рублей.

По статье 36.2 «Размещение и (или) хранение грунта, тары, снега в неустановленных местах, а также складирование в местах общего пользования, на придомовой территории индивидуальной и многоквартирной жилищной застройки» – на должностных лиц – от пяти до 10 тыс рублей, на юридических лиц – от 50 до 100 тыс рублей.

По статье  26.1 «Нарушение вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений без соответствующего разрешения органов местного самоуправления или повреждение зеленых насаждений» – на должностных лиц – от 35 тыс до 50 тыс рублей, на юридических лиц – от 60 до 110 тыс рублей.

Фото: ulan-ude-info.ru
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