Общество 15.08.2022 в 19:01
В школах Бурятии с 1 сентября ожидается новая реформа
Власти решили поэтапно вводить модернизированные стандарты образования
Текст: Петр Санжиев
Федеральные государственные стандарты для учеников первых и пятых классов пережили обновление. На обновленные стандарты эти классы перейдут с 1 сентября.
Совершенствование процесса обучения в школах должно помочь Российской Федерации войти в десятку лучших систем образования на планете.
Невзирая на корректировку стандартов, учебники для всех школьников остаются бесплатными, пояснили в муниципалитете.
«Сегодня в каждом стандарте - на каждый класс, на каждый предмет - прописаны результаты, которые должны получать дети. Первый класс ребенок закончил – что он должен знать, уметь по литературному чтению, какие навыки должен приобрести в результате прохождения обучения вот по этому учебнику. Стандарты были обновлены. Они стали более уточненные, нету расплывчатости»- отмечают в комитете по образованию г. Улан-Удэ.
Совершенствование процесса обучения в школах должно помочь Российской Федерации войти в десятку лучших систем образования на планете.
Невзирая на корректировку стандартов, учебники для всех школьников остаются бесплатными, пояснили в муниципалитете.