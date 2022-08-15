В школах Бурятии с 1 сентября ожидается новая реформа

«Сегодня в каждом стандарте - на каждый класс, на каждый предмет - прописаны результаты, которые должны получать дети. Первый класс ребенок закончил – что он должен знать, уметь по литературному чтению, какие навыки должен приобрести в результате прохождения обучения вот по этому учебнику. Стандарты были обновлены. Они стали более уточненные, нету расплывчатости»

- отмечают в комитете по образованию г. Улан-Удэ.