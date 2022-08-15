Общество 15.08.2022 в 19:01

В школах Бурятии с 1 сентября ожидается новая реформа

Власти решили поэтапно вводить модернизированные стандарты образования
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Текст: Петр Санжиев
В школах Бурятии с 1 сентября ожидается новая реформа
"Номер один"
Федеральные государственные стандарты для учеников первых и пятых классов пережили обновление. На обновленные стандарты эти классы перейдут с 1 сентября. 

«Сегодня в каждом стандарте - на каждый класс, на каждый предмет - прописаны результаты, которые должны получать дети. Первый класс ребенок закончил – что он должен знать, уметь по литературному чтению, какие навыки должен приобрести в результате прохождения обучения вот по этому учебнику. Стандарты были обновлены. Они стали более уточненные, нету расплывчатости»

- отмечают в комитете по образованию г. Улан-Удэ. 
 
Совершенствование процесса обучения в школах должно помочь Российской Федерации войти в десятку лучших систем образования на планете. 
 
Невзирая на корректировку стандартов, учебники для всех школьников остаются бесплатными, пояснили в муниципалитете.
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