В Улан-Удэ вынесен приговор членам «игорной» преступной группы

В Улан-Удэ суд вынес приговор четырем местным жителям, признанным виновными в «организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», средств связи, в том числе подвижной связи, совершенные организованной группой», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что в 2018 году в Улан-Удэ местный житель, обладающий качествами лидера, коммуникативными навыками и организаторскими способностями, решил заняться незаконной деятельностью по проведению азартных игр, для чего, посулив материальную выгоду, вовлек в свой преступный план знакомых мужчину и двух женщин, вместе с которыми создал организованную преступную группу.Затем соучастники стали тщательно готовиться к намеченной цели, приложили значительные усилия, чтобы глубоко законспирировать преступную деятельность и придать ей вид букмекерской. Для этого они создали ряд коммерческих организаций, заключили несколько договоров и соглашений с официальными букмекерскими конторами, образовав определенную ширму для дальнейших преступных шагов. Затем подыскали и взяли в аренду три помещения, расположенных во всех районах города: по улице Ленина, улице Жердева и на проспекте 50 лет Октября, закупили и разместили в них игровое оборудование, предметы мебели. Далее набрали персонал из официантов, кассиров и охранников, и под видом букмекерских контор стали незаконно проводить азартные игры в круглосуточном режиме.Игровые заведения посещало значительное число людей, которые вносили в кассу деньги, взамен получали пластиковые карты с персональным виртуальным счетом и кодом доступа к игровому сайту в сети Интернет. Затем при помощи компьютеров, установленных в зале, посетители приступали к азартным играм, проводившимся в режиме реального времени с условием денежного выигрыша или проигрыша.Программное обеспечение на компьютерах содержало методы, схожие с функционированием игровых автоматов так называемого «барабанного» типа с использованием генератора псевдослучайных комбинаций, определяющих выигрыш или проигрыш.За время существования игровых залов злоумышленники извлекли от незаконной деятельности значительный доход, который строго учитывался – по каждому заведению велись ежемесячные финансовые отчеты.Одно из заведений после проведения проверок правоохранительных органов дважды закрывалось с полным изъятием из него игрового оборудования, однако соучастники каждый раз вновь размещали в нем новое оборудование и продолжали преступную деятельность. Окончательный «разгром» организованной группы произошел в январе 2020 года, когда после возбуждения уголовного дела были проведены обыски во всех помещениях для азартных игр, изъято все игровое оборудование, задержаны и изолированы от общества лидер и его соучастники.Приговором суда мужчине-организатору назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 500 тыс рублей, одной из его соучастниц - виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, еще двум соучастникам – в виде двух и одного года лишения свободы условно с испытательным сроком.Фото: buryatia.sledcom.ru