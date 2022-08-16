Общество 16.08.2022 в 09:21

С начала года в Бурятии выявили 375 детей, оставшихся без родителей

Три четверти из них обрели новые семьи, а 90 детей ждут этого
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Текст: Номер один
С начала года в Бурятии выявили 375 детей, оставшихся без родителей
В Бурятии за семь месяцев нынешнего года органами опеки и попечительства выявлено 375 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в минсоцзащиты республики.

«Из них 108 детей в связи со смертью обоих или единственного родителя, 267 детей – по социальным причинам, уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – По состоянию на 1 августа 2022 показатель семейного устройства детей-сирот составил 76 %, это 285 детей из 375 выявленных. Кроме того, 90 детей ожидают устройства в семью».

По словам министра, среди жителей республики немало тех, кто выразил желание стать приемными родителями. Так, сегодня на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 149 анкет граждан, которые готовы взять на воспитание ребенка.

«С начала года выдано 68 направлений гражданам на посещение детей в организациях, получено 41 согласие о принятии детей в семью. Также с начала года 64 ребенка приняты гражданами, состоящими на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в том числе есть дети из других регионов. К примеру, пять детей приняты кандидатами в других регионах, в частности – в Иркутской области и Забайкальском крае».
  
В 2021 году в Бурятии было выявлено 847 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из этого числа 665 или 76,1% устроены в семьи, 209 детей воспитываются в организациях минсоцзащиты региона.

Фото: pixabay.com
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