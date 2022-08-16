В Улан-Удэ задержаны обманщики стариков

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в совершении серии мошенничеств в отношении пожилых граждан столицы республики, сообщили в МВД по Бурятии.Задержанные – 19-летние работающие, ранее судимые улан-удэнцы. По предварительным данным, молодые люди завершали преступную схему - они забирали у обманутых пенсионеров деньги и переводили их на счета мошенников, оставляя себе небольшую часть от суммы.Напомним, в начале августа в городские отделы полиции поступили десятки заявлений от пожилых граждан, пострадавших от действий злоумышленников по схеме «Ваш родственник совершил ДТП».Злоумышленники, представившись внуком или племянником, сообщали о совершении им ДТП, в котором пострадал человек. Затем в разговор включается, якобы, сотрудник правоохранительных органов, который предлагал решить вопрос, а именно избежать уголовного дела за крупную сумму. В некоторых случаях мошенники требовали деньги на лечение пострадавших в ДТП.Потерпевшие, чтобы помочь своим родственникам, и в надежде на то, что их сына (дочь) или племянника (племянницу) не привлекут к уголовной ответственности, передавали «курьерам» деньги в размере от 30 000 до 700 000 рублей. По предварительным данным, граждане передали мошенникам около четырех миллионов рублей.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество». Они заключены под стражу. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные в том числе на установление всех участников преступной цепи.Фото: pixabay.com