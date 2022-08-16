Общество 16.08.2022 в 10:44

В столице Бурятии злоумышленник дважды забирал дорогой гаджет у девушки

Сотрудники оперативно-сыскного отдела Управления МВД России по Улан-Удэ задержали 21-летнего грабителя
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Текст: Номер один
В столице Бурятии злоумышленник дважды забирал дорогой гаджет у девушки
В Улан-Удэ ночью 13 августа в полицию Советского района обратилась 18-летняя жительница Кижингинского района, которая рассказала о том, что неизвестный открыто похитил у нее сотовый телефон стоимостью более 55 тыс руб, сообщили в МВД по Бурятии.

Потерпевшая пояснила, что все произошло неподалеку от одного из увеселительных заведений, расположенного в центральной части столицы Бурятии. К ней подошел молодой человек, который попытался познакомиться, но получил отказ. Когда он отошел в сторону, девушка увидела, что у него из кармана торчит её мобильник.

Тогда она потребовала вернуть его и даже вырвала гаджет из рук злоумышленника. Однако парень подбежал к ней и, вырвав телефон из рук, скрылся в неизвестном направлении.

Оперативникам потребовалось несколько дней для того, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Иволгинского района. Задержанный сознался в том, что он действительно похитил телефон у девушки. Впоследствии мобильник он сдал в одну из скупок города, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Известно, что подозреваемый нигде не работает, а ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело. Подследственному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность грабеж задержание

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