В столице Бурятии злоумышленник дважды забирал дорогой гаджет у девушки

В Улан-Удэ ночью 13 августа в полицию Советского района обратилась 18-летняя жительница Кижингинского района, которая рассказала о том, что неизвестный открыто похитил у нее сотовый телефон стоимостью более 55 тыс руб, сообщили в МВД по Бурятии.Потерпевшая пояснила, что все произошло неподалеку от одного из увеселительных заведений, расположенного в центральной части столицы Бурятии. К ней подошел молодой человек, который попытался познакомиться, но получил отказ. Когда он отошел в сторону, девушка увидела, что у него из кармана торчит её мобильник.Тогда она потребовала вернуть его и даже вырвала гаджет из рук злоумышленника. Однако парень подбежал к ней и, вырвав телефон из рук, скрылся в неизвестном направлении.Оперативникам потребовалось несколько дней для того, чтобы установить личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Иволгинского района. Задержанный сознался в том, что он действительно похитил телефон у девушки. Впоследствии мобильник он сдал в одну из скупок города, а вырученные деньги потратил на свои нужды.Известно, что подозреваемый нигде не работает, а ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело. Подследственному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: pixabay.com