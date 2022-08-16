Общество 16.08.2022 в 11:54

В Улан-Удэ «Водоканал» проводит плановую промывку канализационного коллектора

Причиной засоров на сетях становятся салфетки, ткань, жир, остатки строительных смесей и другой мусор, который жители смывают через унитаз
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В Улан-Удэ «Водоканал» проводит плановую промывку канализационного коллектора
В Улан-Удэ сотрудники городского «Водоканала» промыли вчера один из самых больших участков канализационного коллектора, длиной более 7 км. Для очистки канализационных труб от осадков и засоров, предприятие использует специальную современную каналопромывочную машину КО-514, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Способ гидродинамической промывки достаточно надежный и экологически безвредный, он не наносит никакого ущерба городским объектам инфраструктуры и самим трубопроводам, уточнили в  МУП «Водоканал».

Отметим, мероприятия по промывке канализационных сетей проводятся строго в соответствии с производственным графиком предприятия. По словам специалистов, именно благодаря промывке коллектора повышается пропускная способность канализационных сетей и снижается риск возникновения засоров.

Однако, несмотря на регулярную плановую работу по промывке сетей канализации, аварийные бригады предприятия ежедневно устраняют десятки засоров. Чаще всего причиной засоров на сетях становятся салфетки, ткань, жир, остатки строительных смесей и другой бытовой мусор, который жители смывают в систему канализации через унитаз. Так, в 2021 году случился один из крупнейших засоров на городском коллекторе, причиной его стала выброшенная в канализационный колодец баранья шкура и останки разделанного животного.

«В процессе эксплуатации трубопроводных систем в них скапливаются огромное количество различных загрязнителей: остатки пищи, налёт, жировые отложения, волосы, ржавчина. Также в канализацию попадает много предметов, для которых она не была предназначена. И когда объем всех этих веществ внутри достигает своей критической отметки, происходит серьезный засор трубопровода, технологические сбои на сетях и аварийные ситуации, - рассказал и.о главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Только за один год на очистные сооружения предприятия приходит более 12 тонн мусора, который горожане, не задумываясь, выбрасывают в городскую систему канализации.

Фото: ulan-ude-info.ru

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