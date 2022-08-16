В Улан-Удэ сотрудники угрозыска раскрыли «романтический» разбой

В Улан-Удэ в ночь на 28 июля в дежурную часть Октябрьского отдела полиции обратилась 33-летняя горожанка. Она рассказала о том, что стала жертвой разбойного нападения. Потерпевшая пояснила сотрудникам следственно-оперативной группы, что у нее похищено имущество общей стоимостью 90 тысяч рублей: сотовый телефон и ювелирные изделия из золота, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.В ходе расследования выяснилось, что женщина знакома со злоумышленником и ранее в течение длительного времени состояла с ним в романтических отношениях, которые недавно закончились. Ограблению предшествовала прощальная встреча в квартире, на которую ее пригласил подозреваемый, где он под угрозой вилки, используемой в качестве оружия, отобрал имущество и скрылся.Оперативники установили, что преступление совершено 29-летним жителем одного из сел Заиграевского района, который впоследствии был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.Подозреваемый признался в содеянном. В качестве мотива парень назвал желание компенсировать свои затраты, которые он понес за время романтических встреч. Известно, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную порубку, но наказания не понес. В настоящее время нигде не работает, а источником средств к существованию назвал пенсию по инвалидности.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и возвращено законной владелице. Ведется следствие.Фото: pixabay.com