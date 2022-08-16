Общество 16.08.2022 в 12:54
В Монголии заложен новый город
Началось строительство инфраструктуры для спутника Улан-Батора в районе нового международного аэропорта в долине Хушиг
Текст: Номер один
В Монголии в минувшую пятницу начались работы по созданию инженерной инфраструктуры «Новая живая зона долины Хушиг» вокруг нового международного аэропорта Улан-Батора, сообщает МОНЦАМЭ. На выполнение первой части работ в государственном бюджете заложено более 30 млрд тугриков. Будут построены очистные сооружения сточных вод, проложены трубы для снабжения питьевой водой из 5 колодцев, находящихся южнее нового аэропорта.
В рамках задачи восстановления городских и сельских районов долгосрочного программного документа «Видение-2050» и «Новой политики восстановления» правительством страны поставлена цель децентрализации Улан-Батора, создания городов-спутников и новых жилых районов. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ вместе с членами правительства принял участие в церемонии запуска строительных работ.
«Сегодня мы начинаем строительство нового города в долине Хушиг и диверсифицированной экономической зоны в рамках «Новой политики восстановления». Правительство продолжит поддерживать новые жилые районы в аймаках Дархан-Уул, Орхон, Умнуговь, Увурхангай, а также в пригородных районах столицы Багануур и Налайх, решение инфраструктурных проблем и создание правовой базы для привлечения частного сектора и международных инвестиций. Развитие долины Хушиг имеет потенциал стать не только новым жилым районом, но и особой экономической зоной с независимым транспортно-логистическим узлом», - сказал глава правительства, напомнив о железной дороге Богдхан, которая проходит вокруг нового жилого района.
Министр строительства и градостроительства Бэгзжавын Мунхбаатар заметил: «План нового жилого района был доработан и утвержден с выдачей технического решения, бюджета и инвестиций. В этом году в связи с планом строительства в государственный бюджет было включено более 30 млрд тугриков. Соответственно, начинается строительство инженерной сети от пяти колодцев (скважин) на юге от аэропорта. Кроме того, сегодня началось строительство линии электропередачи мощностью 35 кВт. Чтобы ускорить реализацию проекта, правительство планирует поэтапно выделить из государственного бюджета на следующий год более 200 млрд тугриков».
Президент группы «Таван Богд» Ц.Баатарсайхан выступил на церемонии, представляя частный сектор. Он выразил уверенность в поддержке предприятий и их участии в развитии нового жилого района. По его словам, группа «Таван Богд» планирует построить завод в этом районе и создать 4 000 рабочих мест.
Планируется, что, в первую очередь, в новом жилом районе долины Хушиг будет расселено 35 тысяч человек. К 2040 году это будет регион с населением 150 тыс человек, где бизнес, туризм, транспорт, логистика, производство и сфера услуг будут развиваться наряду с очень активной административной, культурной, образовательной, медицинской и экономической деятельностью.
На заседании правительства 10 августа нынешнего года в рамках децентрализации Улан-Баатора было принято решение о переезде некоторых государственных учреждений в долину Хушиг. Напомним, Монголия не строила новых городов с 1980 года.
Фото: montsame.mn
В рамках задачи восстановления городских и сельских районов долгосрочного программного документа «Видение-2050» и «Новой политики восстановления» правительством страны поставлена цель децентрализации Улан-Батора, создания городов-спутников и новых жилых районов. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ вместе с членами правительства принял участие в церемонии запуска строительных работ.
«Сегодня мы начинаем строительство нового города в долине Хушиг и диверсифицированной экономической зоны в рамках «Новой политики восстановления». Правительство продолжит поддерживать новые жилые районы в аймаках Дархан-Уул, Орхон, Умнуговь, Увурхангай, а также в пригородных районах столицы Багануур и Налайх, решение инфраструктурных проблем и создание правовой базы для привлечения частного сектора и международных инвестиций. Развитие долины Хушиг имеет потенциал стать не только новым жилым районом, но и особой экономической зоной с независимым транспортно-логистическим узлом», - сказал глава правительства, напомнив о железной дороге Богдхан, которая проходит вокруг нового жилого района.
Министр строительства и градостроительства Бэгзжавын Мунхбаатар заметил: «План нового жилого района был доработан и утвержден с выдачей технического решения, бюджета и инвестиций. В этом году в связи с планом строительства в государственный бюджет было включено более 30 млрд тугриков. Соответственно, начинается строительство инженерной сети от пяти колодцев (скважин) на юге от аэропорта. Кроме того, сегодня началось строительство линии электропередачи мощностью 35 кВт. Чтобы ускорить реализацию проекта, правительство планирует поэтапно выделить из государственного бюджета на следующий год более 200 млрд тугриков».
Президент группы «Таван Богд» Ц.Баатарсайхан выступил на церемонии, представляя частный сектор. Он выразил уверенность в поддержке предприятий и их участии в развитии нового жилого района. По его словам, группа «Таван Богд» планирует построить завод в этом районе и создать 4 000 рабочих мест.
Планируется, что, в первую очередь, в новом жилом районе долины Хушиг будет расселено 35 тысяч человек. К 2040 году это будет регион с населением 150 тыс человек, где бизнес, туризм, транспорт, логистика, производство и сфера услуг будут развиваться наряду с очень активной административной, культурной, образовательной, медицинской и экономической деятельностью.
На заседании правительства 10 августа нынешнего года в рамках децентрализации Улан-Баатора было принято решение о переезде некоторых государственных учреждений в долину Хушиг. Напомним, Монголия не строила новых городов с 1980 года.
Фото: montsame.mn
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