Общество 17.08.2022 в 10:00

Маски: возвращение

Дышать полной грудью – роскошь, которую отнял у нас ковид на целых два года
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Текст: Номер один
Маски: возвращение
Но вот уже несколько месяцев подряд как жители Бурятии избавились от ненавистных «намордников». Однако счастье было недолгим: фраза «без маски не обслуживаем» скоро снова зазвучит в местных магазинах. 

На прошлой неделе Роспотребнадзор рекомендовал жителям Бурятии надевать маски в общественных местах. На этой же неделе стало известно, что рекомендация перерастает в требование. То есть масочный режим возвращается. Причина тривиальна - рост заболеваемости коронавирусом.

Помнится, еще недавно общество было разделено на три категории: активные поборники средств индивидуальной защиты (СИЗ), не менее активные противники масок, ругающиеся в супермаркетах с продавцами, отказывающимися их обслуживать (едва ли не до рукоприкладства). И третьи – которым, в общем-то, пофиг.

Вернется ли это противостояние? Сможем ли мы наблюдать в очередях на кассах «безмасочников», доказывающих, что это все интриги мирового правительства? Или все уже настолько устали, что будут безропотно выполнять требования властей?

В любом случае в плюсе останутся те, кому понравилось прятать лица под масками. Ну и те, кто всерьез озабочен своим здоровьем. Ведь СИЗы снижают риск заражения не только ковидом, но и множеством других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

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