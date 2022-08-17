Маски: возвращение

Но вот уже несколько месяцев подряд как жители Бурятии избавились от ненавистных «намордников». Однако счастье было недолгим: фраза «без маски не обслуживаем» скоро снова зазвучит в местных магазинах.На прошлой неделе Роспотребнадзор рекомендовал жителям Бурятии надевать маски в общественных местах. На этой же неделе стало известно, что рекомендация перерастает в требование. То есть масочный режим возвращается. Причина тривиальна - рост заболеваемости коронавирусом.Помнится, еще недавно общество было разделено на три категории: активные поборники средств индивидуальной защиты (СИЗ), не менее активные противники масок, ругающиеся в супермаркетах с продавцами, отказывающимися их обслуживать (едва ли не до рукоприкладства). И третьи – которым, в общем-то, пофиг.Вернется ли это противостояние? Сможем ли мы наблюдать в очередях на кассах «безмасочников», доказывающих, что это все интриги мирового правительства? Или все уже настолько устали, что будут безропотно выполнять требования властей?В любом случае в плюсе останутся те, кому понравилось прятать лица под масками. Ну и те, кто всерьез озабочен своим здоровьем. Ведь СИЗы снижают риск заражения не только ковидом, но и множеством других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.