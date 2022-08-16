Общество 16.08.2022 в 15:31

В Бурятии в реке Баргузин снова утонул человек

Он пошел купаться, не обращая внимания на запрещающие знаки

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Текст: Номер один
В Бурятии в реке Баргузин снова утонул человек
Минувшим днем в местности Лопатки Баргузинского района в реке Баргузин утонул человек. По уточненной информации, 37-летний житель поселка Усть-Баргузин отдыхал на берегу в компании друзей. О происшествии в экстренные службы известила его жена, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

С ее слов, мужчина, не обращая внимания на запрещающие знаки, пошел купаться, нырнул в воду и обратно не вынырнул. Пострадавший был извлечен из воды его друзьями, которые пытались оказать ему первую помощь, но было уже поздно. Из-за попадания воды в легкие мужчина умер. Его тело было передано сотрудникам полиции.

Несмотря на то, что на месте происшествия установлены запрещающие знаки, жители по-прежнему продолжают купаться в запрещенных для этого местах. За месяц в этой  местности это уже третий случай гибели человека на воде, среди утонувших - один ребенок.

С начала летнего купального сезона на водоемах Бурятии утонуло 24 человека, включая троих детей.

Фото: pixabay.com
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