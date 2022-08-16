Общество 16.08.2022 в 15:51

В Бурятии возобновилась программа льготного кредитования на покупку российских авто

В ней участвуют все модели LADA и УАЗ, произведенные в 2022 году стоимостью до 2 млн рублей
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии возобновилась программа льготного кредитования на покупку российских авто
Пресс-служба Минпромторга Бурятии
В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, произведенные в 2022 году стоимостью до 2 млн рублей. Заемщикам предоставляется субсидия на уплату первоначального взноса в размере 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.

«В республике работает несколько программ: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль в trade-in» и «Автомобиль государственному медицинскому персоналу и работникам сферы образования». Так, например, по программе «Первый автомобиль» заемщику предоставляется скидка, если у него нет в собственности машины. По программе «Семейный автомобиль» у заемщика должен быть хотя бы 1 несовершеннолетний ребенок до 18 лет. Скидка по программе «Автомобиль в trade-in» предоставляется, если заемщик в счет уплаты части первоначального взноса продает свой автомобиль возрастом свыше 6 лет при условии владения им не менее 1 года. Более подробную информацию можно получить у официального дилера в Улан-Удэ»

- рассказал Алексей Оловянников, врио министра промышленности торговли и инвестиций Бурятии.

Отметим, программа субсидируется из федерального бюджета. Общий бюджет программы стимулирования спроса на автомобили российского производства составляет 20,7 млрд рублей.
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