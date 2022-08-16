В Бурятии возобновилась программа льготного кредитования на покупку российских авто

«В республике работает несколько программ: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль в trade-in» и «Автомобиль государственному медицинскому персоналу и работникам сферы образования». Так, например, по программе «Первый автомобиль» заемщику предоставляется скидка, если у него нет в собственности машины. По программе «Семейный автомобиль» у заемщика должен быть хотя бы 1 несовершеннолетний ребенок до 18 лет. Скидка по программе «Автомобиль в trade-in» предоставляется, если заемщик в счет уплаты части первоначального взноса продает свой автомобиль возрастом свыше 6 лет при условии владения им не менее 1 года. Более подробную информацию можно получить у официального дилера в Улан-Удэ»

- рассказал Алексей Оловянников, врио министра промышленности торговли и инвестиций Бурятии.