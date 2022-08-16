В Иркутске осужден бывший замруководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

В Иркутске вынесен приговор бывшему заместителю руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Он признан виновным в «даче взятки должностному лицу в крупном размере», сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.Следствием и судом установлено, что в январе и феврале 2020 года заместитель руководителя федерального органа государственного надзора лично передал своему непосредственному начальнику – руководителю Управления Россельхознадзора взятку в размере 400 тыс руб за оказание последним общего покровительства и попустительства по службе, выразившихся в отсутствии контроля за служебной деятельностью должностного лица и подчиненных ему сотрудников Россельхознадзора. Это позволило злоумышленнику и иным лицам систематически получать взятки от субъектов внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортом древесины, за обеспечение беспрепятственной выдачи им фитосанитарных и карантинных сертификатов.Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 4 млн руб и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителей власти на срок 5 лет.Напомним, что руководителя регионального Управления Россельхознадзора за получение взятки ранее суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу 1,2 млн рублей.Фото: РСХН