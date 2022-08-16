Общество 16.08.2022 в 16:11

Жители военного городка в Улан-Удэ боятся обрушения дома

В микрорайоне Дивизионный разрушающийся дом не хотят признавать аварийным

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Текст: Служба информации
Жители военного городка в Улан-Удэ боятся обрушения дома

Один из домов в мкр. Дивизионной находится в плачевном состоянии не первый год. Местные жители за это время обращались во множество инстанций – как в местные ведомства, так и к министру обороны и президенту, но результата нет.

В частности, в доме имеется вызывающая опасения трещина. Фактически здание имеет признаки аварийности и может нести угрозу проживающим в нем людям, однако официально дом не признан аварийным и подлежащим расселению.

В марте 2022 года в военном городке побывали представители ОНФ, которые также отметили ужасное состояние жилого дома.

«В одном из подъездов на верхних этажах вдоль стены образовалась большая трещина. Жители сообщили о том, что подобные признаки разрушения наблюдаются в нескольких квартирах. Визуально мы также увидели трещины на фасаде дома и фундаменте. Мы обратились в администрацию Советского района Улан-Удэ с просьбой установить через управляющую организацию спецмаячки и наблюдение за ситуацией каждые три месяца, что наглядно покажет всю серьезность проблемы и необходимость признания дома аварийным», – разъяснял ситуацию член регионального штаба Народного фронта в Бурятии, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Дмитрий Замолотских.

В апреле 2022 года представители «Росжилкомплекса» совместно с управляющей компанией осмотрели дом и зафиксировали разрушение несущей железо-бетонной панели. Однако, несмотря на это, жителям продолжают начислять ОДН и ситуация с признанием дома аварийным никак не продвинулась.

Фото: ОНФ

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аварийное жилье обрушение

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