Общество 16.08.2022 в 17:15

Житель Улан-Удэ убил знакомого за отказ выпить

Опомнившись, он выбежал из дома, остановил машину, попросил водителя вызвать скорую помощь, но было поздно
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Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ убил знакомого за отказ выпить
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого убийстве знакомого за отказ выпить с ним, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что вечером 31 мая обвиняемый, находясь в квартире своего приятеля на улице Дзержинского в Улан-Удэ, распивал алкогольные напитки. В квартире также находился его знакомый, который чувствовал себя плохо и лежал на кровати. Спустя некоторое время обвиняемому наскучило пить одному, и он стал настойчиво требовать, чтобы знакомый присоединился к нему.

Из-за этого между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый достал из пакета недавно купленный кухонный нож и нанес им несколько ударов противнику по различным частям тела. Один из них пришелся в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Опомнившись, нападавший выбежал из дома на проезжую часть, остановил машину и попросил водителя вызвать скорую медицинскую помощь. После чего он вернулся в квартиру и оставался там до приезда следственно-оперативной группы.      

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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