Общество 16.08.2022 в 17:21

Алексей Цыденов принял участие в международном форуме «Армия-2022» в Москве

В Бурятии форум «Армия-2022» пройдет с 19 по 21 августа на территории военного городка Сосновый бор

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Алексей Цыденов принял участие в международном форуме «Армия-2022» в Москве
Делегация от Бурятии принимает участие в международном военном форуме «Армия-2022», который проходит в парке «Патриот» в Москве с 15 по 21 августа. Накануне, 15 августа глава Бурятии Алексей Цыденов посетил мероприятия в рамках открытия форума, которые прошли при участии президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Улан-Удэнский авиационный завод на международной выставке представляет свою продукцию в составе холдинга «Вертолеты России» (Ростех). В нынешнем году площадь статической экспозиции форума составляет 340 тыс кв метров. Госкорпорация «Ростех» представляет более тысячи образцов гражданской техники, оружия и военной техники.

Глава Бурятии принял участие в заседании дискуссионной площадки под председательством заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, посетил стенды предприятий, как зарубежных, так и отечественных, представляющих на форуме технику и комплектующие, обсудил с представителями компаний вопросы сотрудничества.

Всего в этом году 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума «Армия-2022». По данным минобороны РФ, на форуме планируется подписание 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на сумму, превышающую 522 млрд рублей.

Мероприятия форума «Армия-2022» проходят с 15 по 21 августа на объектах подмосковного парка «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России. В Бурятии форум «Армия-2022» пройдет с 19 по 21 августа на территории военного городка Сосновый бор. Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками боевой техники.

Фото: egov-buryatia.ru

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