В Улан-Удэ осудили настойчивого вора

Вступил в силу приговор в отношении ранее судимого по ст. 158.1 УК РФ (хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию) улан-удэнца. Мужчина неоднократно пытался красть из магазинов шампуни и бальзамы для волос, но все его попытки были безуспешны.

Первая попытка кражи произошла в супермаркете – горожанин решил прикарманить шампунь и бальзам для волос общей стоимостью 428 рублей. Он сложил их в карманы куртки и пошел к выходу, однако бдительный охранник магазина поймал его с поличным.

Следующую попытку воришка предпринял уже в другом магазине – там он пытался украсть шампунь стоимостью 260 рублей, однако также попался охраннику.

Третья попытка обчистить магазин оказалась для горожанина успешной – возможно, потому что воровать он пошел в магазин одежды, где охраны не было. Мужчина зачем-то украл 17 шарфов. Все шарфы он спрятал под куртку и спокойно ушел из магазина.

В четвертый раз вор решил вновь попытаться украсть шампуни. Он почти присвоил две бутылочки недорого шампуня, но его вновь поймал бдительная охрана.

Пятая попытка кражи произошла в «Абсолюте» - там незадачливый воришка положил в карманы своей куртки две банки кофе общей стоимостью 834 рубля и пошел к выходу. Однако кража вновь не удалась.

Улан-удэнца судили по ч. 3 ст. 30– ст. 158.1 УК РФ (покушение на мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, то есть мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч.2 ст. 7.27 КРФ об АП, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год, но наказание постановили считать условным.

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