Сотрудники полиции Иркутской области и Бурятии ищут пропавшего Владимира Князева

В Иркутской области и в Бурятии ищут пропавшего без вести Владимира Князева. С заявлением о безвестном исчезновении мужчины несколько дней назад в дежурную часть полиции в Иркутске обратились его родственники, сообщили в МВД по Бурятии.Как стало известно оперативникам, 40-летний житель Иркутского района один отправился в Бурятию, откуда планировал на лодке сплавляться по рекам и вернуться в Приангарье. По предварительным данным, на такси опытный турист со снаряжением добрался до улуса Утата Закаменского района, затем планировал проследовать по реке Цакирка до улуса Далахай и продолжить маршрут через тайгу и горы до реки Иркут.Мужчина должен был вернуться в Иркутск 22 июля, однако до настоящего времени о его судьбе ничего не известно.Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого Владимира Князева, просим сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району по телефону: 8 (30137) 45-4-10 либо в отдел полиции №10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по телефонам 8 (3952) 21-26-26 или 102 (102 с мобильного).Фото: МВД по Бурятии