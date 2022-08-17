Общество 17.08.2022 в 08:55

Сотрудники полиции Иркутской области и Бурятии ищут пропавшего Владимира Князева

40-летний житель Иркутского района один отправился в Бурятию, откуда планировал  сплавляться по рекам и вернуться в Приангарье
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Текст: Номер один
Сотрудники полиции Иркутской области и Бурятии ищут пропавшего Владимира Князева
В Иркутской области и в Бурятии ищут пропавшего без вести Владимира Князева. С заявлением  о безвестном исчезновении мужчины несколько дней назад в дежурную часть полиции в Иркутске обратились его родственники, сообщили в МВД по Бурятии.

Как стало известно оперативникам, 40-летний житель Иркутского района один отправился в Бурятию, откуда планировал на лодке сплавляться по рекам и вернуться в Приангарье. По предварительным данным, на такси опытный турист со снаряжением добрался до улуса Утата Закаменского района, затем планировал проследовать по реке Цакирка до улуса Далахай и продолжить маршрут через тайгу и горы до реки Иркут.

Мужчина должен был вернуться в Иркутск 22 июля, однако до настоящего времени о его судьбе ничего не известно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого Владимира Князева, просим сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району по телефону: 8 (30137) 45-4-10 либо в отдел полиции №10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по телефонам 8 (3952) 21-26-26 или 102 (102 с мобильного).

Фото: МВД по Бурятии

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