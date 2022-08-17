Общество 17.08.2022 в 09:18

В Бурятии Роспотребнадзор помог взыскать с турагентства в пользу потребителя почти 250 тыс рублей

Житель Улан-Удэ захотел посетить Мексику, но так и не добрался до нее и чуть не лишился денег
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В Бурятии Роспотребнадзор помог взыскать с турагентства в пользу потребителя почти 250 тыс рублей
В Улан-Удэ заочным решением Октябрьского районного суда удовлетворены исковые требования потребителя, связанные с отказом туристического агентства произвести возврат предоплаты турпутевки в Мексику, сообщили в Роспотребнадзоре по Бурятии.

В одном из туристических агентств Улан-Удэ потребитель заключил договор о реализации турпродукта. По условиям договора потребитель оплатил турагенту предоплату 50% от стоимости тура (162 500 руб.). При этом турагент должен был подобрать, забронировать и оплатить туристическую путевку в Мексиканские Соединенные Штаты.


В связи с неисполнением обязательств по договору потребитель был вынужден отказаться от поездки.  Он обратился в турагентство с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги. Требования потребителя были оставлены без удовлетворения, в связи с чем он вынужден был обратиться в суд. Управление Роспотребнадзора по Бурятия обратилось в суд с иском в целях защиты прав потребителя.


Суд, исследовав материалы дела, принял решение удовлетворить требования потребителя, взыскать в его пользу 249 750 руб, из них 162 500 руб – стоимость по договору о реализации туристского продукта, 6 000 руб – компенсация морального вреда, 81 250 руб – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.


Решение суда не вступило в законную силу.

Фото: unsplash.com
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туризм Роспотребнадзор взыскание

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