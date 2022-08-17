Общество 17.08.2022 в 09:48

В Бурятии отмечен резкий прирост коронавируса

Прирост случаев за сутки составил 235 больных, в стационарах занято 209 коек

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Текст: Номер один
В Бурятии отмечен резкий прирост коронавируса
В Бурятии зарегистрировано 139 834 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 235 больше, чем днем ранее.  За предыдущие сутки госпитализирован 31 пациент, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Напомним, ранее суточный прирост коронавируса составлял чуть более или менее 100. Из выявленных за прошедшие сутки больных – 213 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По оперативным данным медицинских организаций,  в стационарах сегодня получают лечение 209 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 51. В отделениях реанимации находится 17 пациентов (из них старше 65 лет – 12, на ИВЛ – 7 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 0.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 258 коек: занято – 209, свободно – 49 коек. Занятость коечного фонда составляет 81%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1037 человек. Выздоровели от COVID-19 – 135 546 (+188) человек.

Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3042, за минувшие сутки скончался один человек (старше 65 лет)

Всего первично привито 504 599 человек (70,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 489 212 человек (66,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 206 416 человек, завершили 182 819 человек.

Фото: pixabay.com
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