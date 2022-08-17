В Бурятии отмечен резкий прирост коронавируса

В Бурятии зарегистрировано 139 834 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 235 больше, чем днем ранее. За предыдущие сутки госпитализирован 31 пациент, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Напомним, ранее суточный прирост коронавируса составлял чуть более или менее 100. Из выявленных за прошедшие сутки больных – 213 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.По оперативным данным медицинских организаций, в стационарах сегодня получают лечение 209 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 51. В отделениях реанимации находится 17 пациентов (из них старше 65 лет – 12, на ИВЛ – 7 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 0.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 258 коек: занято – 209, свободно – 49 коек. Занятость коечного фонда составляет 81%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1037 человек. Выздоровели от COVID-19 – 135 546 (+188) человек.Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3042, за минувшие сутки скончался один человек (старше 65 лет)Всего первично привито 504 599 человек (70,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 489 212 человек (66,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 206 416 человек, завершили 182 819 человек.Фото: pixabay.com