Общество 17.08.2022 в 10:18

В Бурятии сотрудники банков выявили 20 фальшивых банкнот за полгода

В этом году среди имитаций встречались только крупные номиналы, но качество подделок плохое
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Текст: Номер один
В Бурятии сотрудники банков выявили 20 фальшивых банкнот за полгода
В Бурятии в первом полугодии нынешнего года банковские специалисты  обнаружили 20 поддельных российских банкнот — на четыре фальшивки меньше, чем аналогичный период прошлого года, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.

В этом году среди имитаций встречались только крупные номиналы: 14 штук — номиналом 5 тысяч рублей, 1 штука — номиналом 2 тысячи рублей, 5 штук — номиналом 1 тысяча рублей.

«Количество подделок снизилось, но они периодически возникают в платежном обороте республики. Именно поэтому жителям Бурятии важно знать основные элементы защиты банкнот и применять эти знания на практике. Достаточно запомнить три, а лучше пять признаков подлинности банкнот, чтобы уберечься от подделки», — рассказал Виталий Пономарев, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.

Он также добавил, что «набить руку» на проверке защитных элементов можно с помощью виртуальной купюры в специальном мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Для школьников Банк России разработал специальную онлайн-игру «Космический детектив: загадка семи банкнот» (7+). В игровой форме ребята смогут научиться определять фальшивые купюры, а заодно узнают, где сдать или обменять мелочь и что делать с испорченными деньгами.

Подробную информацию о признаках подлинности российских денег можно найти на официальном сайте Банка России и на просветительском портале «Финансовая культура».

Фото; Отделение-НБ Республика Бурятия Банка России.

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