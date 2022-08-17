В Прибайкальском районе Бурятии на пожаре погиб человек

В Бурятии сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступила информация о том, что в селе Горячинск Прибайкальского района из дома идет дым. К месту вызова выехал боевой расчет пожарной части №39 восьмого Прибайкальского ОГПС РБ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных открытого огня не было, только сильное задымление. На полу возле кровати, обнаружено тело мужчины без признаков жизни, предположительно 48-летнего квартиранта. Рядом находились бутылки из-под спиртных напитков.Мужчина на протяжении 6 лет снимал дом, в котором проживал с сожительницей. Накануне вечером женщина вернулась с работы домой. Ее встретил нетрезвый сожитель и начал дебоширить. Она ушла ночевать к знакомому.На месте пожара работает участковый. Предварительно причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении, мужчина курил в постели и уснул.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС