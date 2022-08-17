Общество 17.08.2022 в 11:21

В Прибайкальском районе Бурятии на пожаре погиб человек

Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении
A- A+
Текст: Номер один
В Прибайкальском районе Бурятии на пожаре погиб человек
В Бурятии сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступила информация о том, что в селе Горячинск Прибайкальского района из дома идет дым. К месту вызова выехал боевой расчет пожарной части №39 восьмого  Прибайкальского ОГПС РБ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных открытого огня не было, только сильное задымление. На полу возле кровати, обнаружено тело мужчины без признаков жизни, предположительно 48-летнего квартиранта. Рядом находились бутылки из-под спиртных напитков.

Мужчина на протяжении 6 лет снимал дом, в котором проживал с сожительницей. Накануне вечером женщина вернулась с работы домой. Ее встретил нетрезвый сожитель и начал дебоширить. Она  ушла ночевать к знакомому.

На месте пожара работает участковый. Предварительно причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении, мужчина курил в постели и уснул.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
инцидент пожар жертва

Все новости

Процесс сдачи экзаменов был объективным и комфортным
17.08.2022 в 12:13
В Улан-Удэ хотят ликвидировать «Ниагарский водопад» около лукодрома
17.08.2022 в 12:00
В Бурятии задержали несовершеннолетних, подозреваемых в краже
17.08.2022 в 11:30
В Прибайкальском районе Бурятии на пожаре погиб человек
17.08.2022 в 11:21
Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
17.08.2022 в 10:58
В Бурятии сотрудники банков выявили 20 фальшивых банкнот за полгода
17.08.2022 в 10:18
Маски: возвращение
17.08.2022 в 10:00
То ли – доля, то ли – не доля
17.08.2022 в 09:55
В Бурятии отмечен резкий прирост коронавируса
17.08.2022 в 09:48
В Бурятии Роспотребнадзор помог взыскать с турагентства в пользу потребителя почти 250 тыс рублей
17.08.2022 в 09:18
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

Читайте также
Процесс сдачи экзаменов был объективным и комфортным
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций
17.08.2022 в 12:13
В Улан-Удэ хотят ликвидировать «Ниагарский водопад» около лукодрома
В мэрии разработали меры по устранению подтопления дождями домов и улицы в микрорайоне Сосновка
17.08.2022 в 12:00
В Бурятии задержали несовершеннолетних, подозреваемых в краже
Двое мальчиков пришли в магазин перед закрытием и спрятались за коробками
17.08.2022 в 11:30
Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
Рассказываем условия получения государственной поддержки
17.08.2022 в 10:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru