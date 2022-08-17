В Улан-Удэ хотят ликвидировать «Ниагарский водопад» около лукодрома

Представители Комитета по строительству Улан-Удэ разработали ряд мероприятий по решению проблемы подтопления жилого сектора микрорайона Сосновка и прилегающей территории Регионального центра по стрельбе из лука (лукодрома). Решить проблему чиновников призвали эксперты Народного фронта, за помощью к которым обратились жители улицы Тобольской микрорайона Сосновка, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.Горожане в своем обращении попросили обратить внимание и принять меры по устранению причин размывания грунта перед входом в тоннель автомоста «Богатырский» и перед подъёмом на лестницу, потоками ливневых вод с моста по проспекту Строителей и территории лукодрома. Дожди размывают почву возле входа в тоннель моста, образуются провалы, что также затрудняет проход к лестнице на мост и разрушает его основание. В результате пройти по этому маршруту очень проблематично, особенно маломобильным людям или мамам с колясками. Отсыпка не дает результата, каждый новый дождь превращается в этом месте в «Ниагарский водопад», падающий с моста. Пройти в такой момент через переход или по лестнице практически невозможно.Народный фронт организовал выездное совещание на место с участием профильных ведомств. Было отмечено, что основные потоки воды стекают с моста. Часть сливается с территории лукодрома, на которую в свою очередь попадает также вода с моста и пр.Строителей. Существующий на объекте дождеприемник объемом 8 кубометров не вмещает все потоки воды и соответственно дальше вода уходит к жителям микрорайона. Проблема кроется и в изменении проекта лукодрома при его строительстве, когда было принято решение поменять въезд к главному входу.В ходе рейда была осмотрена территория и представителями Комитета по строительству и муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» было предложено устранить подтопление микрорайона и лестницы моста отведением ливневых потоков путем переустройства полотна путем его поднятия в местах примыкания въезда-выезда автодороги с лукодрома. Эти работы запланированы в рамках текущего ремонта дороги по пр. Строителей. Срок окончания работ – начало октября 2022 года.По словам представителя Улан-Удэстройзаказчика, предварительно были проведены геодезические работы, которые показали возможную эффективность предполагаемых мер. «Мы направили дополнительный запрос в Улан-Удэстройзакзачик с просьбой предоставить все необходимые проектно-сметные документы на планируемые работы по переустройству. У нас есть опасения, что эти меры не смогут решить проблему подтопления, учитывая ландшафт. Поэтому параллельно мы прорабатываем вопрос с минстроем по возможному строительству накопителя», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Александр Гусев.Фото: ОНФ