В Иркутской области выясняют обстоятельства аварийных посадок двух самолетов Ан-24

В Иркутской области воздушное судно Ан-24, следовавшее сегодня по маршруту Иркутск-Таксимо, вернулось в аэропорт вылета из-за неполадок одного из двигателей. А около 10 часов местного времени в аэропорту Усть-Кут Иркутской области при заходе на посадку другое воздушное судно Ан-24 задело левым крылом поверхность земли.Посадка воздушных судов прошла благополучно. В результате происшествий никто не пострадал.Следственными органами проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, она также проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов и защиты прав пассажиров в связи авиационным событием, произошедшим с воздушным судном Ан-24 АО «Авиакомпания «Ангара» при выполнении полета по маршруту Иркутск – Усть-Кут. По предварительной информации при посадке самолета в сложных метеоусловиях допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошел подлом передней стойки шасси и повреждение крыла. На борту находились 4 члена экипажа и 44 пассажира, пострадавших нет.Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, проконтролирует соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.Фото: zapsib-sut.sledcom.ru