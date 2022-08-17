Общество 17.08.2022 в 13:10

В Иркутской области выясняют обстоятельства аварийных посадок двух самолетов Ан-24

Один лайнер летел в Таксимо, но вернулся в Иркутск из-за неполадок одного из двигателей
A- A+
Текст: Номер один
В Иркутской области выясняют обстоятельства аварийных посадок двух самолетов Ан-24
В Иркутской области воздушное судно Ан-24, следовавшее сегодня по маршруту Иркутск-Таксимо, вернулось в аэропорт вылета из-за неполадок одного из двигателей. А около 10 часов местного времени в аэропорту Усть-Кут Иркутской области при заходе на посадку другое воздушное судно Ан-24 задело левым крылом поверхность земли.

Посадка воздушных судов прошла благополучно. В результате происшествий никто не пострадал.

Следственными органами проводятся проверки по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).  В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной  прокуратуре, она также  проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов и защиты прав пассажиров в связи авиационным событием, произошедшим с воздушным судном Ан-24 АО «Авиакомпания «Ангара» при выполнении полета по маршруту Иркутск – Усть-Кут. По предварительной информации при посадке самолета в сложных метеоусловиях допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошел подлом передней стойки шасси и повреждение крыла. На борту находились 4 члена экипажа и 44 пассажира, пострадавших нет.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, проконтролирует соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
Теги
авиа инциденты Ан-24

Все новости

В Улан-Удэ директор турфирмы подозревается в присвоении денег клиентов
17.08.2022 в 13:22
В Иркутской области выясняют обстоятельства аварийных посадок двух самолетов Ан-24
17.08.2022 в 13:10
Процесс сдачи экзаменов был объективным и комфортным
17.08.2022 в 12:13
В Улан-Удэ хотят ликвидировать «Ниагарский водопад» около лукодрома
17.08.2022 в 12:00
В Бурятии задержали несовершеннолетних, подозреваемых в краже
17.08.2022 в 11:30
В Прибайкальском районе Бурятии на пожаре погиб человек
17.08.2022 в 11:21
Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
17.08.2022 в 10:58
В Бурятии сотрудники банков выявили 20 фальшивых банкнот за полгода
17.08.2022 в 10:18
Маски: возвращение
17.08.2022 в 10:00
То ли – доля, то ли – не доля
17.08.2022 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 августа

Читайте также
В Улан-Удэ директор турфирмы подозревается в присвоении денег клиентов
Оперативникам стало известно, что от действий злоумышленницы пострадало уже восемь человек
17.08.2022 в 13:22
Процесс сдачи экзаменов был объективным и комфортным
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций
17.08.2022 в 12:13
В Улан-Удэ хотят ликвидировать «Ниагарский водопад» около лукодрома
В мэрии разработали меры по устранению подтопления дождями домов и улицы в микрорайоне Сосновка
17.08.2022 в 12:00
В Бурятии задержали несовершеннолетних, подозреваемых в краже
Двое мальчиков пришли в магазин перед закрытием и спрятались за коробками
17.08.2022 в 11:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru