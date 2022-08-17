Общество 17.08.2022 в 13:22

В Улан-Удэ директор турфирмы подозревается в присвоении денег клиентов

Оперативникам стало известно, что от действий злоумышленницы пострадало уже восемь человек
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ директор турфирмы подозревается в присвоении денег клиентов
В полицию Улан-Удэ обратился 39-летний житель столицы Бурятии. Он рассказал о том, что еще осенью прошлого года собирался приобрести туристическую путевку для отдыха за рубежом. Поездка планировалась заранее, и он обратился в одно из туристических агентств, расположенных в Октябрьском районе.

В офисе был заключен договор на оказание туристических услуг, на основании которого он оплатил более 440 тысяч рублей. Когда подошло время поездки, мужчина вылетел в Москву. Однако в головном офисе туристического агентства ему сообщили, что его путевка и билеты в жаркую страну – подделка. Мужчина позвонил в Улан-Удэ, однако ему никто не ответил. Тогда он оплатил путевку в московском офисе и улетел отдыхать.

По возвращении в столицу Бурятии мужчина попытался найти директора туристической фирмы и вернуть свои деньги. Однако женщина не пошла на контакт. В ходе разбирательства 39-летняя предприниматель пояснила, что деньги клиента она присвоила и потратила на свои нужды. В дальнейшем оперативникам стало известно, что от действий злоумышленницы пострадало уже 8 человек, сообщили в МВД по Бурятии.

Известно, что подозреваемая ранее не привлекалась к уголовной ответственности. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается. Всем, кто пострадал от действий недобросовестного предпринимателя, необходимо обратиться в полицию.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность присвоение турфирма

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