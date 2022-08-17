Общество 17.08.2022 в 15:35

«Еще раз оценить свои позиции, сформировать планы, выставить ориентиры»

Помощнику президента РФ представили мастер-план развития столицы Бурятии
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Текст: Номер один
«Еще раз оценить свои позиции, сформировать планы, выставить ориентиры»
Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провели рабочую встречу в Москве с помощником президента России Максимом Орешкиным. Целью встречи стала доработка мастер-плана развития столицы Бурятии перед его представлением в рамках Восточного экономического форума на президиуме под председательством Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«На рабочей встрече с Максимом Орешкиным детально обсудили мастер-план развития Улан-Удэ, миссию города, его место в стране. Максим Станиславович, как один из ведущих экономистов страны, четко представляет внутренние экономические процессы, сопровождающие развитие города. Нашей целью на встрече было отразить в мастер-плане цели - придать экономике дополнительный импульс, обеспечить достойную оплату труда наших жителей», - отметил глава Бурятии.

«Также в ходе встречи обсуждались темы развития туризма, индустрии здоровья, авиа- и приборостроение, агропромышленность и переработка. «Все это открывает возможности и для инвестиций, и для вовлечения малого и среднего бизнеса. Мастер-план дает нам возможность еще раз оценить свои позиции, сформировать планы, выставить ориентиры», - подчеркнул глава республики.

«Внимание Алексея Самбуевича и федеральных коллег к разработке мастер-плана выводит обсуждение на принципиально новый уровень. Заявленные миссия и цели могут быть реализованы только при поддержке президента и правительства страны. Сегодня такое понимание есть», - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Напомним, мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатываются по итогам поручений президента России Владимира Путина, которые он дал на Восточном экономическом форуме в прошлом году. Лучшие мастер-планы будут представлены во Владивостоке в сентябре на ВЭФ-2022. В конце июля глава республики представил мастер-план по развитию столицы Бурятии на площадке ВЭБ.РФ. По итогам промежуточного отбора мастер-планы Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатского и Магадана набрали наивысшие баллы.

Фото egov-buryatia.ru
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город план обсуждение Орешкин

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«Еще раз оценить свои позиции, сформировать планы, выставить ориентиры»
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