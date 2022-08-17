Общество 17.08.2022 в 16:38

В Улан-Удэ приводятся в порядок зелёные насаждения

В городе удаляют аварийные тополя, поражённые болезнями и вредителями
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ приводятся в порядок зелёные насаждения
В столице Бурятии продолжается комплексная работа с зелеными насаждениями, которая стартовала с 2019 года. Ранее более 20 лет за деревьями не осуществлялся комплексный уход, хотя многие деревья и кустарники необходимо было менять, подрезать, сажать новые, сообщили в городской администрации.

Для эффективности работ в 2020 году был создан научно-технический совет по комплексному озеленению города, в состав которого вошли ведущие ученые и специалисты по лесоводству и ландшафтному дизайну и др.

Специалисты «Городского лесничества» ведут реестр деревьев и кустарников на территории города. К растениям подходят комплексно: сначала обследуют совместно с научно-техническим советом и выявляют аварийные, свисающие ветки обрезают, сухостой убирают, а также активно высаживают новые саженцы, ухаживают за ними.

Сейчас в городе удаляют аварийные тополя, поражённые болезнями, вредителями, которые имеют расщепления коры, болеют раковыми заболеваниями и потенциально опасны для горожан.



«Линейные насаждения – одновозрастные, соответственно если среди них есть несколько засохших старых деревьев, то это уже говорит о том, что нужно демонтировать все деревья. Тополь неустойчивая к ветровальной нагрузке порода, если не удалять подобные аварийные деревья, то возникает серьезная угроза жизни, здоровью, имуществу горожан, – говорит Елена Коновалова, директор центра ландшафтного дизайна БГСХА, доцент кафедры лесоводства и лесоустройства. – Это система озеленения, мы же меняем инженерные трубы по мере необходимости. У нас разработанная с городом нормативная база, согласно которой деревья нужно менять по мере необходимости».

Ученые выезжают на места и проводят оценку состояния деревьев перед удалением. «Например, сквер вблизи Гостиных рядов. В октябре предыдущего года мы осмотрели 42 бальзамических тополя в сквере. Средний возраст деревьев составляет 55-60 лет. Жизненное состояние в целом характеризуется как поврежденное. У 76% деревьев наблюдается нарушения развития кроны и усыхание ветвей вследствие пораженности инфекционными патологиями стволов и других факторов. Мы рекомендовали произвести замену таких деревьев», – отметила Елена Викторовна.

Второе важное направление – формовка и омолаживание крон у «зеленых легких» нашего города.

«Правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность растений, а также продлевает срок их безопасной службы. У зелёных насаждений начинается активный рост побегов, они становятся безопасны для окружающих, более устойчивы к вредителям», – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.

При этом результаты видны не сразу. В первый год дерево только набирает свою силу, а на второй и третий год становится уже более пышным, выглядит аккуратно и эстетично.

«Это тот максимум, который позволяет эксплуатировать тополя максимально безопасно настолько, насколько это возможно. Естественно, деревья уже необходимо менять в силу их возраста, влияния различных факторов, поражения вредителями и болезнями. Работа будет проводиться постепенно. Наша цель – продлить жизнедеятельность дерева, сохранив его безопасность», – добавила Виктория Утесова.

Чтобы включить конкретный адрес в реестр обработки деревьев, необходимо оставить заявку на сайте «Активный горожанин» или позвонить в МБУ «Городское лесничество» по телефону 46-76-83, либо в свою управляющую компанию, если деревья находятся вблизи многоквартирного дома. После обращения специалисты проведут оценку по жизнеспособности и безопасности деревьев, а после примут решение по подрезке крон.

Фото: администрация Улан-Удэ
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