Общество 17.08.2022 в 16:53

В Бурятии перед судом предстанут трое убийц из бара

Молодые люди, не желавшие покидать заведение, обвиняются в убийстве с особой жестокостью и кражах
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Текст: Номер один
В Бурятии перед судом предстанут трое убийц из бара
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, в возрасте от 19 до 23 лет, обвиняемых в зависимости от объема действий каждого, в «убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью», «краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину», «краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что вечером 27 сентября 2021 года компания молодых людей, в которой находились трое обвиняемых, пришла в один из баров, расположенных на улице Гагарина Улан-Удэ. Здесь они стали употреблять алкогольные напитки, а по окончании работы заведения отказались покидать помещение. Позднее им сделал замечание один из посетителей бара, знакомый с его владельцами, попросив уйти. Однако в ответ обвиняемые сначала вдвоем избили его, после чего остались внутри и продолжили употреблять спиртное.

Избитый 23-летний парень также остался в баре и утром снова попросил засидевшихся гостей покинуть помещение. Пьяные посетители, недовольные прозвучавшими требованиями, уже втроем с еще одним приятелем из их компании вновь напали на потерпевшего и, действуя с особой жестокостью, нанесли ему множество ударов руками, ногами, металлическим табуретом и деревянной гитарой по голове, туловищу и конечностям. Кроме того в это же время один из злоумышленников тайно похитил у своей жертвы телефон марки «Xiaomi», а также банковскую карту.

После этого обвиняемые покинули бар и скрылись. Потерпевший спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия от полученных повреждений. Позднее злоумышленник, похитивший банковскую карту, совершил с ее помощью покупки в магазине, а также снял с банковского счета в банкомате деньги, причинив имущественный ущерб на общую сумму почти в 30 тыс рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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