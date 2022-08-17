Общество 17.08.2022 в 17:07
В Бурятии продолжают прием заявок на гранты для обрабатывающей промышленности
На поддержку могут претендовать зарегистрированные в Бурятии и действующие не менее двух лет предприятия
Текст: Номер один
Региональный фонд развития промышленности продолжает принимать заявки на гранты для предприятий обрабатывающей промышленности, сообщили в минпроме Бурятии. Производственники могут получить средства на компенсацию процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств.
Предприятиям возместят до 90% средств, затраченных на уплату процентов по кредитам, выданным в период с 21 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года, но не более размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты процентов по кредитам. Компенсация процентов осуществляется ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки.
На поддержку могут претендовать зарегистрированные в Бурятии и действующие не менее двух лет предприятия, которые работают в обрабатывающем производстве.
Получить подробную консультацию по условиям получения грантовой поддержки можно в Региональном фонде развития промышленности (Центр «Мой Бизнес») по адресу ул. Смолина, 65, офис 508 или по телефону 37-98-45 доб.182 и 183.
Фото egov-buryatia.ru
Предприятиям возместят до 90% средств, затраченных на уплату процентов по кредитам, выданным в период с 21 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года, но не более размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты процентов по кредитам. Компенсация процентов осуществляется ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки.
На поддержку могут претендовать зарегистрированные в Бурятии и действующие не менее двух лет предприятия, которые работают в обрабатывающем производстве.
Получить подробную консультацию по условиям получения грантовой поддержки можно в Региональном фонде развития промышленности (Центр «Мой Бизнес») по адресу ул. Смолина, 65, офис 508 или по телефону 37-98-45 доб.182 и 183.
Фото egov-buryatia.ru
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