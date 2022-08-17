В Бурятии продолжают прием заявок на гранты для обрабатывающей промышленности

Региональный фонд развития промышленности продолжает принимать заявки на гранты для предприятий обрабатывающей промышленности, сообщили в минпроме Бурятии. Производственники могут получить средства на компенсацию процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств.Предприятиям возместят до 90% средств, затраченных на уплату процентов по кредитам, выданным в период с 21 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года, но не более размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты процентов по кредитам. Компенсация процентов осуществляется ежемесячно в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки.На поддержку могут претендовать зарегистрированные в Бурятии и действующие не менее двух лет предприятия, которые работают в обрабатывающем производстве.Получить подробную консультацию по условиям получения грантовой поддержки можно вФото egov-buryatia.ru