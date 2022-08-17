В Бурятию возвращается маски-шоу

Заседание Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, состоялось 15 августа. Эпидемиологи представили анализ заболеваемости COVID-19 в республике, согласно которому отмечается рост заболеваемости почти в два раза за последнюю неделю. По результатам обсуждений приняты дополнительные профилактические меры, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«На заседании была обсуждена складывающаяся эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции и проработан комплекс мер, который необходимо принять на сегодняшний день в нашей республике. Стоит отметить, что за прошедшую неделю в нашей республике продолжался рост заболеваемости COVID-19. В среднем за прошедшую неделю она выросла в 1,7 раза. Напомню, что на предыдущей неделе она выросла чуть более, чем в два раза. Рост заболеваемости продолжается пятую неделю. Рост отмечается во всех возрастных и социальных группах», - отмечает замруководителя Управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

Санитарно-эпидемиологической службой Бурятии был предложен комплекс мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в республике, который был утвержден на заседании.

Так, лицам, находящимся на территории республики, с целью защиты организма от вируса необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы):

- при посещении медицинских и аптечных организаций;

- при посещении организаций социального обслуживания стационарного типа;

- при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений;

- при посещении торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров;

- при проезде в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси;

- зрителям при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории республики, необходимо обеспечить организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе обязательное использование работниками защитных масок.

Предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти республики и государственных учреждений республики, предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений осуществлять при соблюдении требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм, в том числе обязательном использовании работниками защитных масок.

Комплекс мер разработан и для профилактики COVID-19 в детских лагерях. Так, введен запрет на встречу детей с посетителями, в том числе с родителями (законными представителями), допуск персонала к работе будет осуществляться по итогам тестирования на COVID-19. В связи с организацией профильных смен для отдыха школьников . Улан-Удэ в лагерях «Байкальские волны» и «Огонек» заезд детей, учителей и персонала лагерей будет осуществляться по результатам тестирования на COVID-19 не позднее 48 часов от начала смены.

Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии от 3 марта 2022 года №44 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».









Фото: egov-buryatia.ru